Erste Bilder nach der OP: Anna Iffländer hat eine neue Nase

Anna Iffländer hat sich wieder unters Messer gelegt! Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin macht kein Geheimnis aus ihren Beauty-Eingriffen. Sie hat nicht nur eine Brust-OP hinter sich, sondern lässt sich auch alle drei bis vier Monate die Lippen unterspritzen. Außerdem trägt sie Fake-Lashes und hat Tattoos. Jetzt war die Nase dran. Nur kurz nach der OP meldete sich Anna bei ihren Fans und verriet, wie es ihr geht.

In ihrer Instagram-Story postete die Köln 50667-Darstellerin ein Foto, das sie im Krankenhausbett zeigt – sie wirkt darauf allerdings ziemlich gut gelaunt. "Ich bin wach, mir geht es gut. Ich muss noch kurz ein wenig wach werden und dann ist alles paletti", schrieb die Blondine. Dass sie so fit sei, überrasche sie selbst: "Auch wenn es ziemlich hart aussieht, ich habe wirklich absolut keine Schmerzen." Als am Abend die Wirkung der Schmerzmittel nachgelassen hatte, habe sie jedoch nach und nach einen Druck am Oberkiefer bemerkt.

Anna ist jetzt erst mal auf einen Verband angewiesen. "Ich habe zwei Röhrchen in der Nase und da guckt ein Faden raus", demonstrierte sie ihren Followern. "Mir läuft noch völlig unkontrolliert Schlodder aus der Nase", erklärte sie weiter. Dafür sei ein weiterer Verband gewesen, den sie inzwischen aber nicht mehr trägt.

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Realitystar

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer im Mai 2023

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de