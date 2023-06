Anna Iffländer teilt erstes Pärchenfoto mit ihrem Freund!

Anna Iffländer sorgt für eine große Überraschung! Die TV-Bekanntheit lernte in der Sendung Are You The One – Reality Stars in Love Micha Schüler (25) kennen und lieben. Doch nach wenigen Monaten entschlossen sich die beiden wieder getrennte Wege zu gehen. Mittlerweile ist die Influencerin darüber aber hinweg und bereits wieder über beide Ohren verliebt: Im vergangenen Mai machte sie ihre neue Beziehung offiziell. Jetzt zeigt Anna den neuen Mann an ihrer Seite sogar zum ersten Mal im Netz!

Die einstige Love Island-Teilnehmerin befindet sich aktuell in Ägypten, wo sie gemeinsam mit ihrem Partner einen sonnigen Urlaub genießt. Neben einigen Schnappschüssen von ihrem Aufenthalt teilt die Beauty sogar ein Pärchenbild in ihrer Instagram-Story: In Badeklamotten lächeln die Turteltauben am Strand überglücklich in die Kamera. Da der Freund der Blondine allerdings eine Sonnenbrille und Cap trägt, kann nicht eindeutig festgemacht werden, um wen es sich bei dem Unbekannten handelt.

Anna hatte bereits klargestellt, dass sie die Identität ihres Partners erst einmal unter Verschluss halten möchte. "Aber finde es auch noch besser so", hatte sie unter einem Bild von sich und ihrem Liebsten klargestellt, auf dem sein Gesicht allerdings nicht zu sehen war.

Instagram / annaiff Anna Iffländer und ihr Freund

Instagram / anniff Anna Iffländer im Juni 2023

Instagram / annaiff Anna Iffländer und ein Unbekannter, Mai 2023

