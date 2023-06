Kaum Unterschied? So sieht Anna Iffländers Nase nach OP aus

Anna Iffländer gibt ihren Fans ein Update! Der ehemaligen Are You The One?-Kandidatin liegt ihr Aussehen offenbar sehr am Herzen: So hatte die TV-Bekanntheit bereits eine Brustvergrößerung und lässt sich auch regelmäßig die Lippen aufspritzen. Zuletzt stand eine Nasenkorrektur auf ihrem Verschönerungsplan, von der sie sich die vergangenen Tage noch erholen musste. Jetzt zeigt Anna, wie ihre Nase mittlerweile schon aussieht.

In ihrer Instagram-Story teilt die Beauty eine Collage, auf der man den Vorher-Nachher-Unterschied sieht. Doch allzu viel wurde wohl nicht verändert, denn es ist gerade mal eine kleine Rundung wahrnehmbar. "Hier noch mal einen genauen Vergleich. Am krassesten ist wahrscheinlich der Vergleich mit und ohne Wimpern", scherzt die Blondine und spielt darauf an, dass ihre Nase nur minimal korrigiert worden ist.

Mittlerweile geht es Anna auch schon deutlich besser: Ihr Gesicht ist von dem Eingriff nicht mehr geschwollen. "Ich freue mich so auf diese Nacht, weil ich endlich wieder atmen kann", plaudert die ehemalige Love Island-Teilnehmerin aus und erklärt: "Ich hatte ja nur Röhrchen drin, aber das hat mir halt einfach wirklich das Atmen schwerfallen lassen und die sind jetzt draußen und ich kann wieder so geil durch meine Nase atmen."

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Influencerin

Instagram / annaiff Anna Iffländer im Juni 2023

Instagram / anniff Anna Iffländer, Realitystar

