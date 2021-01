Cristiano Ronaldos (35) Sohn möchte offenbar in die Fußstapfen seines Vaters treten! Der Portugiese gehört zu den erfolgreichsten Fußballern aller Zeiten. Erst vor Kurzem wurde der Kicker sogar als Spieler des Jahrhunderts ausgezeichnet. Und auch sein Nachwuchs scheint sich auf dem Rasen wohlzufühlen: Sohnemann Cristiano Jr. (10) spielt schon in der Jugendauswahl von Juventus Turin – doch wegen Juniors Vorliebe für ungesunde Leckereien zweifelt sein Papa offenbar an seinen Profi-Absichten!

Das verriet der 35-Jährige bei der Pressekonferenz nach der Verleihung der Globe Soccer Awards: "Wir werden sehen, ob mein Sohn ebenfalls ein großer Fußballer wird! Manchmal trinkt er Cola und isst Chips, und das irritiert mich!" Cristiano versicherte jedoch, es störe ihn nicht, dass der Sprössling sich noch nicht wie ein Sportler ernähre und verhalte: "Er ist erst zehn, deswegen ist das okay!"

Cristiano Junior ist das älteste der vier Kinder des Fußballers, seine Mutter ist unbekannt. Mit einer Leihmutter hat der Sportler seit 2017 Zwillinge, seine Freundin Georgina Rodríguez (25) brachte im selben Jahr zudem eine Tochter zur Welt.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo Jr. und sein Vater Cristiano Ronaldo im Juni 2020

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballspieler

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo und seine Kinder

