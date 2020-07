Georgina Rodriguez ist eine waschechte Vollblutmama! Seit dem Beginn ihrer Beziehung mit Fußballikone Cristiano Ronaldo (35) ist das Model eine Bezugsperson für gleich eine ganze Reihe von Schützlingen: für den ältesten Sohn des Kickers, Cristiano Ronaldo Jr. (10), die Zwillinge Eva (3) und Mateo (3) sowie ihr gemeinsames Kind, die kleine Alana Martina Rodriguez (2). Mit neuen Schnappschüssen macht die 26-Jährige wieder deutlich, wie sehr sie in der Mutterrolle aufgeht!

Aktuell befinden sich die Brünette und ihre Rasselbande in einem traumhaften Italienurlaub: Auf der Luxusjacht in Portofino steht vor allem eins auf der Tagesordnung: Kuscheln! Zu einem Foto mit Klein-Mateo schreibt die Beauty: "Überall auf der Welt ist es schön, in Mamas Armen einzuschlafen. Was für wundervolle Momente!" Weitere Aufnahmen zeigen die vierfache Mami sogar im Planschbecken mit ihren restlichen Kids.

Selbst zur Schlummerzeit ist beim Ronaldo-Clan immer Schmusen angesagt: Die fünf erholen sich im selben Schlafzimmer, wobei sich die beiden Hosenmätze ein Bett und die kleinen Mädchen ein weiteres teilen – gemeinsam mit Georgina. Bei diesem Anblick kann die Spielerfrau in spe nur an ihren Partner denken, wegen dessen jüngstem Match sie eingeflogen waren: "Wir könnten nicht stolzer auf dich sein, Cristiano", freut sich dessen Liebste über den aktuellen Sieg gegen den Fußballverein U.C. Sampdoria.

