Oliver Geissen (51) begrüßte am vergangenen Samstagabend das Jahr 2021 mit seiner Sendung "Die 80er Show" und blickte gemeinsam mit seinen Gästen auf das besagte Jahrzehnt zurück. Besonderer Beliebtheit erfreute sich in den Achtzigerjahren die Flirtshow "Herzblatt". Kein Wunder also, dass Oli dieses Format in seiner Show mit einigen deutschen Reality-TV-Stars wieder aufleben ließ. Die Ex-Freundin von Henrik Stoltenberg, Sandra Janina befragte dafür drei Männer, die sich hinter einer Wand verbargen...

In drei Fragerunden, bei denen sie nur die Stimmen der Liebesanwärter hören konnte, versuchte die Brünette ihr Herzblatt zu finden. Zuerst verabschiedete sich Sandra von Serkan Yavuz (27), dem Ex-Freund von Carina Spack (24). Ihm folgte der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer Filip Pavlovic (26). Übrig blieb Temptation Island-Star Calvin Kleinen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei die letzte Frage nach dem Lieblingsgericht der Kandidaten gewesen, die Calvin selbstbewusst mit "Döner" beantwortet hatte, verriet die Love Island-Beauty. Als die junge Frau sah, dass sie sich für den Rapper entschieden hatte, war ihr die Enttäuschung aber sichtlich anzumerken: "Oh Gott, Hilfe", lauteten ihre ersten Worte bei Calvins Anblick. Dennoch wagte die 21-Jährige vor Ort ein gemeinsames Essen mit ihrem Gegenüber.

Am Ende der Sendung berichteten Calvin und Sandra über ihr Date. "Wir haben uns ein bisschen kennengelernt. Mein Bild von ihm hat sich etwas verändert", verriet die Influencerin über ihre gemeinsame Zeit mit dem 27-Jährigen. Mehr als Freundschaft würde zwischen ihnen aber nicht gehen, stellten die beiden TV-Gesichter abschließend klar.

Anzeige

Getty Images Moderator Oliver Geissen

Anzeige

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, bekannt aus "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de