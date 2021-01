Yeliz Koc (27) reist zurück in die Vergangenheit. Die Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (29) hatte sich in letzter Zeit auf Social Media ziemlich bedeckt gehalten – sie hatte keinen Spaß mehr daran, sich im Netz zu präsentieren, wie sie selbst sagte. Für das neue Jahr hat sie sich allerdings vorgenommen, wieder regelmäßiger zu posten: Und diesen Plan setzte sie prompt in die Tat um. Ihre Fans durften sich jetzt aussuchen, welche Fotos Yeliz hochladen sollte – und forderten einen Schnappschuss der Netz-Beauty aus früheren Jahren.

In ihrer Instagram-Story lud die ehemalige Bachelor-Kandidatin jetzt ein Foto aus ihrer Teenie-Zeit hoch. Darauf lächelt Yeliz schüchtern in die Kamera. Auf dem Bild trägt sie einen roten Pullover in Leo-Optik und eine Wollmütze. Um den Hals hat sie einen Schal gebunden und die langen braunen Haare sind mit hellen Strähnchen versehen. Die Influencerin kommentierte das Foto nur mit einem lachenden Emoji. Anscheinend kann die 27-Jährige über den etwas chaotischen Style heute nur schmunzeln.

Vor wenigen Tagen hatte sich die Brünette noch darüber beschwert, dass sich die Plattform total verändert habe. Es gehe nur noch um Oberflächlichkeiten. "Das nervt so extrem, dass man sich einfach nur noch zurückziehen möchte", hatte Yeliz in ihrer Instagram-Story erklärt. Doch scheinbar möchte sie ihrer Community weiterhin Einblicke in ihr Leben gewehren.

Instagram / _yelizkoc_

Yeliz Koc, Influencerin

Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin

