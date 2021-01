Yeliz Koc (27) lässt ihren Dampf ab! Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin ist seit August offiziell mit Jimi Blue Ochsenknecht (29) zusammen – und eigentlich auch glücklich. Doch eine Sache scheint die 27-Jährige ordentlich zu nerven. Ihren Fans ist schon seit Längerem aufgefallen, dass sich Yeliz auf Social Media immer mehr zurückgezogen hat – aus einem guten Grund, wie sie jetzt klarstellte. Die Influencerin äußerte sich nun äußerst kritisch zu der Plattform.

"Instagram hat sich einfach total verändert", stellte Yeliz in ihrer eigenen Instagram-Story fest. Es gehe nur noch um Oberflächlichkeiten und man müsse sich ständig beweisen, kritisierte die Netz-Beauty. "Das macht halt keinen Spaß. [...] Das nervt so extrem, dass man sich einfach nur noch zurückziehen möchte. [...] Vieles ist einfach nur noch Quatsch auf Instagram", sagte sie genervt. Trotzdem möchte sich Yeliz jetzt wieder mehr Zeit für Social Media nehmen – allerdings wolle sie sich nur mit ihrem eigenen Account beschäftigen und nicht mehr so viel auf andere schauen.

Dass Yeliz privat aber megahappy ist, zeigte sie erst vor Kurzem im Netz. Sie und Jimi haben sich ein Partnertattoo stechen lassen: In Morsezeichen zieren jetzt sowohl Yeliz' als auch Jimis Name die Arme der beiden Turteltauben. Doch nicht alle Fans zeigen sich von dem neuen Tattoo begeistert, wie sie die zwei in der Kommentarspalte wissen ließen.

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Screenshot aus Yeliz Kocs Story

