Rihanna (32) hat offensichtlich genug! Die Sängerin ist mit ihren Hits wie "Umbrella" oder "Only Girl (In The World)" weltweit bekannt geworden – doch seit einigen Jahren ist es musikalisch eher ruhig um die 32-Jährige. Klar, dass viele Fans mittlerweile ungeduldig auf neue Songs der Beauty warten. RiRis neuesten Social-Media-Post nahmen daher einige ihrer Anhänger zum Anlass, um ihrem Frust Luft zu machen: Und darauf reagierte die Musikerin prompt.

Auf Instagram postete sie einen neuen Schnappschuss von sich im Bikini. Dazu schrieb Rihanna: "Mein Neujahrsvorsatz: Mehr Druck ausüben." Für viele Fans Anlass genug, um neue Musik zu fordern. "Dein Vorsatz sollte ein neues Album sein", lautete einer von vielen Kommentaren dazu. Darauf reagierte die Sängerin leicht genervt. "Der Kommentar ist so alt, der könnte aus dem Jahr 2019 sein. Werdet erwachsen", schoss sie zurück. Dabei hatte sich Rihanna im vergangenen Februar noch im Studio gezeigt und ihren Fans versprochen, dass bald neue Musik erscheinen würde. Hat die Sängerin mittlerweile etwa ganz andere Dinge im Kopf?

Aktuell ist die 32-Jährige nämlich bis über beide Ohren verknallt: Sie kuschelt zur Zeit mit Rapper A$AP Rocky (32). Die beiden genossen die Feiertage zusammen auf Barbados – Rihannas Heimat. Dort wurden sie turtelnd von Fotografen abgelichtet.

Anzeige

Steven Ferdman/Getty Images // Steven Ferdman/Getty Images Collage: Rihanna und A$AP Rocky

Anzeige

Getty Images Rihanna in New York im Februar 2020

Anzeige

KGC-03/starmaxinc.com ASAP Rocky und Rihanna 2019 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de