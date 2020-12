Rihanna (32) und A$AP Rocky (32) können wohl nicht die Finger voneinander lassen! Die Musiker wurden bereits mehrfach zusammen gesichtet. Erst vergangene Woche entstanden Bilder, die den Rapper und die Beauty Händchen haltend an Heiligabend auf einer Yacht vor Barbados zeigten. Nach den Feiertagen kamen neue Schnappschüsse an die Öffentlichkeit, auf denen Rihanna und A$AP Rocky erneut beim Turteln und Kuscheln auf ihrer Heimatinsel zu sehen sind.

Die Sängerin und der 32-Jährige wurden bei ihren abenteuerlichen Wassersportaktivitäten abgelichtet. Auf Twitter verbreiten sich die niedlichen Aufnahmen schnell. Die Fotos zeigen zum einen, wie A$AP seine Liebste beim Jet-Ski-Fahren schützend umarmt, und zum anderen, wie die Turteltauben sichtlich amüsiert auf einem Schlauchboot über das Wasser düsen. Sie scheinen die gemeinsame Zeit sehr zu genießen und wirken total verliebt.

Obwohl die Beziehung zwischen ihnen noch nicht offiziell bestätigt wurde, äußerten sich bereits mehrere Quellen zu den Paar-Gerüchten. So erzählte ein Insider Entertainment Tonight, dass A$AP bereits Rihannas ganze Familie an Weihnachten kennengelernt haben soll. Außerdem sei der "Sundress"-Interpret angeblich schon lange in die Barbadierin verknallt.

Anzeige

Instagram / badgalriri Rihanna, 2020

Anzeige

MEGA A$AP Rocky und Rihanna im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de