Bei Neele Bronst (24) und ihrem Nachwuchs wird es allmählich ernst! Im August hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin besonders erfreuliche Neuigkeiten verkündet: Sie erwarte ihr erstes Kind. Nur kurz danach trennte sich das Model jedoch vom Vater ihres ungeborenen Säuglings. Ihre Fans hielt die Beauty aber weiterhin mit Updates auf dem Laufenden. Nun rückt die Geburt immer näher: Neele ist im Endspurt ihrer Schwangerschaft angekommen!

"Mami wartet auf dich", verkündete Neele nun stolz via Instagram. Inzwischen befindet sich die Schöne in der 38. Woche ihrer Schwangerschaft – und das ist ihrer Bauchmitte auch deutlich anzusehen. In rosafarbener Unterwäsche und mit verführerischem Blick posiert die Bald-Mama in ihrem Bett und setzt dabei ihr pralles Babybäuchlein gekonnt in Szene. Dass es jeden Moment losgehen kann, ist offenbar auch Neele bewusst: Sie versah den Post mit einem platzenden Bomben-Emoji.

In den vergangenen Wochen stand Neele ohnehin unter gründlicher Beobachtung ihres Arztes – der Grund: Die werdende Mutter hat zu viel Fruchtwasser. Dadurch könne es zu Komplikationen wie vorzeitigen Wehen, Problemen mit der Nabelschnur oder gar einem Blasensprung kommen. Bisher gehe es Neeles ungeborenem Kind allerdings bestens.

Instagram / neelejay Neele Bronst, Model

Instagram / neelejay Neele Bronst, Influencerin

Instagram / neelejay Neele Bronst im Dezember 2020

