Neele Bronsts Bauch wird immer größer! Mitte August hatte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin besonders schöne Neuigkeiten zu verkünden: Sie erwartet ihr erstes Kind. Seitdem meldet sie sich bei ihren Fans immer wieder mit Schwangerschaftsupdates im Netz und dokumentiert, wie sich ihr Körper während der anderen Umstände verändert: Mit einem neuen Post beweist sie: Ihr Bauch ist schon extrem groß geworden!

Neele teilt einen Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie in Unterwäsche posiert und somit einen freien Blick auf ihre Körpermitte gewährt – und die ist inzwischen schon ganz schön rund. Immerhin ist die Beauty in der 34. Schwangerschaftswoche, wie sie mit einem Hashtag verrät. "Mein Bauchumfang ist jetzt übrigens schon bei 96 Zentimetern. Mal schauen, wo wir noch hinkommen", so die Ex-Castingshow-Teilnehmerin. Die große Kugel vor sich herzutragen, macht ihr aber ziemlich zu schaffen: "Ich komme mit meinem Bauch nicht mehr klar", gibt sie zu. Und dabei habe sie sich bereits im siebten Monat gefühlt, als habe sie eine "Monsterkugel".

Wie die 24-Jährige vor wenigen Wochen ehrlich zugab, ist sie nicht besonders gerne schwanger. Zwar freut sie sich extrem auf ihr Baby, kann die Zeit bis zur Geburt aber offenbar nicht nur genießen: "Auch wenn es sich total krass anfühlt, wenn der Kleine tritt und das ein wunderschönes Gefühl ist, bin ich auch irgendwie glücklich, wenn ich meinen Körper wieder für mich habe", erklärte Neele via Instagram

Neele Bronst, Model

Neele Bronst, Ex-GNTM-Kandidatin

Neele Bronst, 2020

