Traurige Nachrichten für alle Fans der Kultserie "Drei Engel für Charlie"! Von 1976 bis 1981 begeisterte die Krimi-Produktion rund um den mysteriösen Chef Charlie und seine heißen Agentinnen die Fernsehzuschauer. Seit 1980 gehörte auch Tanya Roberts (65) zum Cast und feierte als Julie Rogers ihren Durchbruch. Wenig später markierte ihre Rolle als Bondgirl Stacey Sutton in dem James Bond-Film "Im Angesicht des Todes" einen absoluten Karrierehöhepunkt. Damals spielte sie Seite an Seite mit Megastar Roger Moore (✝89). Jetzt herrscht aber traurige Gewissheit: Die Schauspielerin ist mit 65 Jahren verstorben.

Wie TMZ berichtet, war der Hollywood-Star bereits am Heiligabend überraschend zusammengebrochen und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nachdem sie von einem Spaziergang mit ihrem Hund zurückgekommen war, hat sich ihr Gesundheitszustand urplötzlich dramatisch verschlechtert. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik in Los Angeles, wo sie am vergangenen Sonntag aber schließlich verstarb – das bestätigte ihr guter Freund Mike Pingel gegenüber dem Magazin.

Was letztlich zum Tod des TV-Engels geführt hatte, ist bisher unklar. Im Krankenhaus musste Tanya beatmet werden und konnte sich nicht mehr von ihrem schweren Zusammenbruch erholen. Die gefährliche Atemwegserkrankung Covid-19 soll aber nicht in Zusammenhang mit ihrem plötzlichen Tod stehen.

Rex Features / ActionPress Tanya Roberts, Jaclyn Smith und Cheryl Ladd als "Drei Engel für Charlie"

Getty Images Tanya Roberts

Getty Images Schauspielerin Tanya Roberts 2004

