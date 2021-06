Das steht in Tanya Roberts' Testament! Die US-amerikanische Schauspielerin ist am 24. Dezember urplötzlich zusammengebrochen und am 4. Januar 2021 an den Folgen einer Harnwegsinfektion im Krankenhaus verstorben. Zuvor war eine Falschmeldung ihres Managers kursiert, sie sei einen Tag vorher gestorben. Die Schauspielerin wurde 65 Jahre alt und hinterließ eine ordentliche Erbschaft. Jetzt wurde bekannt, an wen ihre gesamte Hinterlassenschaft geht.

Ihr letzter Wille wurde in Form eines handschriftlichen Briefes aufgefunden, wie Page Six nun berichtete. Darin gibt die Serienheldin bekannt, dass sie ihr gesamtes Vermögen und ihre Villa ihrem Witwer Lance O'Brien hinterlässt – und das, obwohl dieser anscheinend keine romantischen Gefühle für sie hegte. "Ich weiß, dass du mich nicht liebst, aber du warst ein wahrer Freund, und dafür bin ich dankbar", wird Tanya aus ihrem Testament zitiert. Weiter wünsche sie sich von Lance, dass er sich gut um ihre hinterbliebenen Haustiere kümmere.

Tanya (✝65) war mit ihren auffälligen roten Haaren und ihrem schauspielerischen Talent für so manche Rolle bekannt. So spielte sie die Julie Rogers in der originalen Drei Engel für Charlie-Serie oder auch ein Bond-Girl in dem James Bond-Klassiker "Im Angesicht des Todes".

Tanya Roberts bei den TV-Land-Awards in Santa Monica im April 2007

Tanya Roberts, 2006

Tanya Roberts, Schauspielerin

