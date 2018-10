Der neue "3 Engel für Charlie"-Film wird immer vielversprechender! Auf Grundlage der beliebten 70er-Jahre-Serie entstanden bereits in den frühen 2000ern zwei supererfolgreiche Streifen, die damals sämtliche Kinos eroberten. Nun wurde eine Neuverfilmung mit Twilight-Star Kristen Stewart (28), "Power Rangers"-Darstellerin Naomi Scott (25) und Newcomerin Ella Balinska (22) angekündigt – und auch die männliche Besetzung hat es in sich: Noah Centineo (22) wird in dem Remake mitspielen!

Der Teenie-Schwarm feierte in den vergangenen Monaten mit seinen Rollen in "To All the Boys I've Loved Before" und "Sierra Burgess Is A Loser" gleich zwei Riesenerfolge! Nun wird er auch den Cast des kommenden "3 Engel für Charlie"-Teils bereichern, wie das Online-Magazin Variety berichtete. Das pikanteste Detail daran: Noah für eine der drei Ladys das Objekt ihrer Begierde spielen! Ob er mit Kristen, Naomi oder Ella flirten wird, wurde allerdings noch nicht verraten.

Die Dreharbeiten werden laut Medienberichten bald beginnen – schließlich soll die Actionkomödie bereits im September 2019 in die Kinos kommen. Dafür werden Noah, Kirsten und Co. unter anderem nach Berlin geschickt, wo einige der Szenen aufgenommen werden.

