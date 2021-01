Große Trauer um Tanya Roberts (65)! Schon vor einigen Tagen hatte es erste Berichte gegeben, die Schauspielerin sei nach einem Zusammenbruch an Weihnachten in einer Klinik verstorben. Das stellte sich anschließend jedoch als Missverständnis heraus – tatsächlich lag die einstige "Drei Engel für Charlie"-Darstellerin noch in der Klinik und kämpfte um ihr Leben. Doch nun müssen ihre Freunde und Familie sich wirklich von der 65-Jährigen verabschieden: Tanya ist gestorben.

Das gab ihr Partner Lance O'Brien gegenüber TMZ bekannt. Demnach habe er noch am Montagabend einen Anruf aus dem Krankenhaus bekommen, in dem ihm mitgeteilt worden sei, dass Tanya verstorben sei. Er selbst konnte in dieser Situation offenbar nicht bei seiner Liebsten sein und ihr beistehen.

Nach der ersten Falschmeldung über Tanyas Tod hatten sich bereits zahlreiche Promis zu Wort gemeldet und ihr Beileid bekundet. Ihr ehemaliger Co-Star Ashton Kutcher (42) klärte diese dann jedoch über die verwirrenden Umstände auf. Nach der erneuten Todesnachricht äußerte er sich bisher noch nicht im Netz.

Getty Images Schauspielerin Tanya Roberts 2004

Getty Images Tanya Roberts

Neilson Barnard/Getty Images Schauspielerin Tanya Roberts

