Jetzt spricht Tanya Roberts (65)' Partner über die letzten Augenblicke mit ihr. Erst am vergangenen Dienstag wurde die traurige Neuigkeit bekannt: Die Schauspielerin ist verstorben. Nur kurz zuvor wurde noch berichtet, dass ihre vorherige Todesmeldung falsch und lediglich ein Missverständnis gewesen sei. Jetzt ist es aber traurige Gewissheit, dass die einstige "Drei Engel für Charlie"-Darstellerin tatsächlich gestorben ist. In einem Interview berichtet ihr Partner Lance O'Brien nun von ihren finalen Momenten.

Wie er TMZ gegenüber erzählt, habe er Tanya noch am Sonntagabend im Krankenhaus besucht. Schon da sei sie in einer "sehr schlechten Verfassung" gewesen – nicht ansprechbar und an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Als Lance sich dann zu ihr setzte, habe sie sich aufgerichtet und die Augen geöffnet. Das habe ihm für einen Moment Hoffnung gegeben – doch ihre behandelnden Ärzte sagten ihm dann, dass es lediglich "ein Reflex" gewesen sei. Nach dieser kurzen Regung der "That 70's Show"-Darstellerin sei sie wieder bewusstlos geworden und ihr Langzeitfreund habe anschließend "völlig niedergeschmettert" die Klinik verlassen.

Lance schildert weiter, dass Tanyas Manager Mike Pingel ihn dann abholte und fragte, wie es seinem Schützling geht, woraufhin er sagte: "Ich habe mich gerade von ihr verabschiedet." Der US-Amerikaner scheint damit anzudeuten, dass Mike seine Aussage wohl so interpretiert hat, dass die 65-Jährige tot ist und so das Missverständnis ihrer verfrühten Todesmeldung entstand.

Instagram / realtanyaroberts Tanya Roberts und ihr Hund Muttley

Getty Images Tanya Roberts ei den TV-Land-Awards in Santa Monica im April 2007

Getty Images Tanya Roberts bei den Environmental-Media-Awards in L.A. im November 2004

