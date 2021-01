Was für ein Schockmoment! Vergangenen Montag wurde die "Drei Engel für Charlie"-Heldin Tanya Roberts (65) von ihrem Manager für tot erklärt – sie soll an Weihnachten zusammengebrochen und wenige Tage später im Krankenhaus verstorben sein. Kurz darauf ruderte er jedoch zurück: Tanya ist noch am Leben! Am Samstag zuvor soll sich ihr Partner im Glauben, dass seine Geliebte sterben würde, bereits von der Schauspielerin verabschiedet haben – bis dann der Anruf kam: Er erfuhr mitten in einem Interview, dass Tanya noch lebt.

Lance O'Brien wurde kürzlich von Inside Edition zum angenommenen Tod seiner langjährigen Lebensgefährtin befragt. Mitten im Gespräch wurde er jedoch von seinem Telefon unterbrochen. "Soll das heißen, dass sie noch am Leben ist?", hört man Lance im Clip zum Interview fassungslos in den Hörer fragen. Auf Nachfrage seines Gesprächspartners erklärt Tanyas Freund dann die Situation: "Das Krankenhaus hat mir gerade gesagt, dass sie noch lebt. [...] Ich bin so glücklich", schluchzt er sichtlich mitgenommen.

Doch wie erklärt sich Lance, dass Tanya fälschlicherweise für tot erklärt wurde? "Es muss irgendwie eine Fehlkommunikation gewesen sein", erzählt er im Interview mit Fox News. Tatsächlich ging er nach seinem letzten Besuch davon aus, dass er das Ex-Bondgirl nie wiedersehen würde. Der Manager müsse das dann missverstanden haben – er habe wohl angenommen, dass Tanya schon gestorben sei.

Getty Images Tanya Roberts, Schauspielerin

Getty Images Alison Doody, Fiona Fullerton, Roger Moore und Tanya Roberts

Getty Images Tanya Roberts

