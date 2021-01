Der Tod von Tanya Roberts (✝65) ist nach einer Falschmeldung seit Dienstag nun doch traurige Gewissheit – jetzt wurde auch bekannt, was zum tragischen Lebensende der Schauspielerin geführt hat. Zunächst handelte es sich am 3. Januar um ein Missverständnis zwischen Tanyas Manager Michael Pingel und ihrem Ehemann Lance O'Brien. Es hieß, dass das ehemalige Bond-Girl nach einem Zusammenbruch an Heiligabend verstorben sei. Am 4. Januar erlag der Filmstar seinem Leiden: Pingel erläuterte, dass eine Harnwegsinfektion zu Tanyas Tod geführt hat.

Tanyas Manager gab gegenüber People an, dass sich die Infektion ihrer Harnwege auf die Nieren, die Gallenblase, die Leber und später auf den gesamten Blutkreislauf ausgebreitet hatte. Das habe schließlich dazu geführt, dass die 65-Jährige am 24. Dezember beim Gassigehen mit ihrem Hund zusammengebrochen war und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Dort sei sie auf die Intensivstation gekommen, wo sie tagelang um ihr Leben gekämpft habe, bis sie sogar künstlich beatmet werden musste. Am Ende habe sich Tanyas Körper aber nicht mehr gegen die Infektion wehren können.

Der Tod der "Drei Engel für Charlie"-Hauptdarstellerin führte im Netz bereits zu einer großen Welle der Anteilnahme. Unter anderem brachte ihre ehemalige Serienkollegin Jaclyn Smith (75) ihre Trauer auf Instagram zum Ausdruck. Unter ein gemeinsames Foto schrieb sie: "Tanya ist in der finalen Staffel dazugestoßen. Sie hat so vielen Menschen Freude gebracht und hatte eine Karriere, die sich über mehrere Dekaden erstreckte. Lebe wohl, mein Engel – ruhe in Frieden!"

Getty Images Tanya Roberts, Schauspielerin

Getty Images Tanya Roberts, Schauspielerin

Rex Features / ActionPress Tanya Roberts, Cheryl Ladd und Jaclyn Smith in "Drei Engel für Charlie"

