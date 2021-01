Shawne Fielding (51) ist wieder mit ihrem Ex zusammen – über 20 Jahre nach der Trennung! Erst vor Kurzem hatte die einstige Sommerhaus der Stars-Kandidatin mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen gesorgt: Nach gut sieben Jahren Beziehung trennte sie sich von ihrem Partner Patrick Schöpf (51), mit dem sie gemeinsam an dem TV-Projekt teilgenommen hatte. Doch der Trennungsschmerz scheint schnell verflogen zu sein: Shawne ist wieder vergeben – an ihre erste große Liebe!

Das enthüllte die gebürtige US-Amerikanerin im Interview mit Vip.de: Die Blondine lebt schon wieder mit ihrem Ex-Ehemann Charles Williams in ihrem alten Haus in Texas. Dort flammt die einstige Romanze aktuell stärker auf denn je: Nach vielen, vielen Jahren sind wir wieder zusammen. Und dieses Mal für immer!", freute sich der Milliardär, mit dem Shawne bis 1998 verheiratet war. Schon seit vergangenem Herbst sind die beiden wieder liiert – und planen auch bereits ihre Hochzeit. 2022 wollen die Turteltauben heiraten. "Er war immer die Liebe meines Lebens", schwärmte auch die Schauspielerin.

Und Patrick? Der gönnt seiner Verflossenen ihr erneutes Glück. Der Schweizer ist sich bewusst, woran seine Beziehung mit Shawne gescheitert ist: Er wollte nicht heiraten. "Sie hat keine Zukunft gesehen mit mir. Sie ist gerne verheiratet, ich nicht!", erklärte er.

Getty Images Shawne Fielding, Schauspielerin und Society-Lady

Instagram / shawnefielding Shawne Fielding und Charles Addison Williams

MG RTL D / Stefan Menne Shawne Fielding und Patrick Schöpf, "Das Sommerhaus der Stars"-Paar

