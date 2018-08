Was für eine Achterbahn der Gefühle! In den letzten Wochen haben sich so einige prominente Pärchen vor laufenden TV-Kameras in die Haare gekriegt. Das Sommerhaus der Stars brachte viele Blitzlicht-Turteltauben an ihre Grenzen. Bauer Uwe (48) und sein Hoffräulein Iris Abel (50) und Model Shawne Fielding (49) und ihr Schatz Patrick Schöpf (49) kämpften sich aber erfolgreich unter die Top zwei. Im finalen Match konnte ein Duo die Siegprämie von 50.000 Euro dann klar für sich gewinnen.

In der allerletzten Challenge mussten die Stars riesige Fotos von sich selbst wortwörtlich zusammenwürfeln: Verpackte Riesenwürfel, auf deren sechs Seiten Fotoausschnitte der diesjährigen Sommerhaus-Stars abgebildet waren, sollten zu einer ganzen Aufnahme zusammengefügt werden. Das Promo-Pic des Bauernpaares blickte seine Konkurrenten zuerst an – und brachte Uwe und Iris den ersten Platz und einen Koffer voll Kohle ein.

Die Zweitplatzierten strahlten trotzdem über beide Ohren – Shawne und Patrick gönnten den beiden den Sieg ganz offensichtlich. Kein Wunder: Immerhin freuten sich die beiden ohnehin darüber, überhaupt so weit gekommen und als Paar stärker geworden zu sein.

