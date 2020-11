Der Sommerhaus-Fluch hat wieder zugeschlagen – wenn auch etwas verspätet! 2018 nahmen die Schauspielerin Shawne Fielding (51) und ihr Freund Patrick Schöpf (51) an dem Reality-Format teil und belegten hinter Uwe Abel (50) und seiner Frau Iris den zweiten Platz. Seitdem ist es jedoch ziemlich ruhig um die gebürtige Texanerin und den Eishockeyspieler geworden – im Netz teilten sie jedoch regelmäßig gemeinsame Schnappschüsse. Doch ihre Liebe sollte offenbar nicht für immer sein: Shawne und Patrick haben sich getrennt.

Das gab Shawne nun via Instagram bekannt: "Nach fast sieben Jahren haben wir uns entschlossen, uns mit Respekt und Freundschaft im Guten zu trennen und in Zukunft getrennte Wege zu gehen." Sie hätten eine tolle und spannende Zeit zusammen gehabt – sowohl in der Partnerschaft als auch als Patchworkfamilie. "Für uns beginnt somit eine neue Lebensphase, wir werden uns weiterhin freundschaftlich verbunden sein", fügte die 51-Jährige hinzu und erklärte, dass sie nach wie vor ein gutes Team seien.

In den vergangenen Jahren trennten sich bereits mehrere Paare, die einst zusammen im Sommerhaus der Stars zu sehen waren – allein in den letzten beiden Monaten waren es zwei: Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (27) sowie Mike Heiter (28) und Elena Miras (28), die das Format 2019 gewannen. Auch Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir gingen kurz nach ihrem Aufenthalt im Promi-Feriendomizil getrennte Wege. Inzwischen sind sie jedoch wieder ein Paar.

MG RTL D / Max Kohr "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Shawne Fielding und Patrick Schöpf

MG RTL D / Stefan Menne Shawne Fielding und Patrick Schöpf, "Das Sommerhaus der Stars"-Paar

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

