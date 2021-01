Wurde Tanya Roberts (65) fälschlicherweise für tot erklärt? Nicht zuletzt mit ihrer Rolle als Bondgirl Stacey Sutton im Agentenstreifen "Im Angesicht des Todes" erlangte die Schauspielerin große Berühmtheit. Am vergangenen Montag folgten dann allerdings traurige Neuigkeiten um die TV-Bekanntheit: Die Darstellerin sei an Heiligabend zusammengebrochen und vor wenigen Tagen verstorben – das behauptete zumindest ihr Sprecher Mike Pingel. Der rudert jetzt allerdings wieder zurück: Tanya soll offenbar doch noch am Leben sein!

Obwohl Mike den Tod der 65-Jährigen gegenüber der US-Nachrichtenseite TMZ bestätigte und auch eine Pressemitteilung samt Zitat von Tanyas Mann Lance vorlag, will der Manager seine Aussage nun richtigstellen: Tanya lebe noch! Demnach soll ihr Gatte die Freunde und Familie der TV-Ikone irrtümlicherweise über den Tod seiner Liebsten informiert haben. "Er dachte wirklich, sie wäre gestorben", erklärt der Sprecher.

Tanyas Manager Mike will nun allerdings vom Krankenhaus erfahren haben, dass die Schönheit noch immer unter den Lebenden weilt. In den vergangenen Tagen musste sie lediglich beatmet werden. Wie es zu dem vermeintlichen Missverständnis kam, ist bisher allerdings noch ungeklärt.

Getty Images Schauspielerin Tanya Roberts

Getty Images Fiona Fullerton, Albert Broccoli, Roger Moore und Tanya Roberts

Getty Images Schauspielerin Tanya Roberts 2004

