Amira Pocher (28) erlebte keine vollkommen sorglose zweite Schwangerschaft! Der mittlerweile zweite Sohn von ihr und Oliver Pocher (42) erblickte kurz vor dem Jahreswechsel das Licht der Welt. Details über seine beiden Söhne hält das Paar aus der Öffentlichkeit heraus. In einem aktuellen Interview ließ sich die frischgebackene Zweifach-Mama dann aber doch ein paar Einblicke in ihr Seelenleben während der zweiten Kugelzeit entlocken: Vor der Entbindung hätten sie Ängste geplagt!

"Es gab viele Ängste, mit denen ich mich vor der Geburt beschäftigt habe: Werde ich zwei Kindern gerecht? Schaffe ich das alles? Und ich habe mich oft gefragt, wie ich bitte noch ein Kind so unfassbar lieben kann wie mein erstes!", erinnerte sich die 28-Jährige gegenüber Bild. Neben diesen Ängsten kamen auch körperliche Probleme hinzu, denn Amiras Erstgeborener wollte ebenfalls umsorgt werden: "Wenn mein Kleiner – der ja jetzt ein großer Bruder ist – nachts wach wird, beruhigt es ihn sehr, wenn ich ihn 20 oder 30 Minuten durchs Zimmer trage und in den Schlaf wiege." Dadurch sei das Model eigentlich permanent müde gewesen.

Ihr Körper sei den zunehmenden Anstrengungen aber schnell gerecht geworden. Immerhin kann sich die gebürtige Klagenfurterin auf die Hilfe ihres Mannes verlassen – Oli umsorgt seine Liebste, so gut es geht. Ein Beispiel dafür lieferte Amira kürzlich in ihrer Instagram-Story: In dem Clip brauchte es nur eine kurze Aufforderung – da flitzte der Komiker schon, um Amira Wasser zu bringen, während diese gemütlich auf der Couch saß.

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Dezember 2020

Instagram / amirapocher Amira Pocher im August 2020

Revierfoto / ActionPress Amira und Oliver Pocher im Juli 2020

