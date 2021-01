Jennifer Lopez (51) legt nach! Schon mehrmals hat die Sängerin bewiesen, dass ihr sportlich niemand so schnell etwas vormachen kann. So ist sie vor allem für ihre anspruchsvollen Bühnenshows mit heißen Tanzeinlagen bekannt. Dass sie für ihr Sixpack aber ordentlich arbeitet, zeigte die Ehefrau von Alex Rodriguez (45) erst kürzlich auf einem Schnappschuss von sich aus dem Fitnessstudio. Doch ab und zu scheint auch sie sich eine Auszeit zu gönnen. Jetzt präsentierte J.Lo ihren Traumkörper beim Ausspannen am Strand!

Die "Hustlers"-Darstellerin verbringt die ersten Tage des neuen Jahres offenbar beim Sonnenbaden am Meer. In einem Video auf Instagram dreht sie sich zum Song "Life Is Good" von den Interpreten Future (37) und Drake (34) mit ausgestreckten Armen und einem Lächeln im Gesicht langsam Richtung Wasser. Dabei ist ihre Hammerfigur nicht zu übersehen! Die 51-Jährige trägt einen knappen roten Bikini, den sie mit einem gemusterten Cardigan, auf dessen Rückseite ihr Spitzname J.Lo aufgedruckt ist, kombiniert. Abgerundet wird ihr Strandlook mit großen Creolen. Das sexy Video betitelt sie mit den Hashtags "Meditation" und "MondayMotivation".

Die Pause ist für die Beauty wohlverdient. Zu Silvester trat sie bei "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve", der jährlichen Neujahrsparty am Times Square in New York City, auf und lieferte den Zuschauern eine unglaubliche Performance. Nach der Showeinlage durfte sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Kindern das neue Jahr auf der Bühne begrüßen.

Getty Images Jennifer Lopez, 2019

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez bei der Silvesterfeier in NYC im Dezember 2020

