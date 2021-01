Wow, Jennifer Lopez (51) ist immer noch topfit! Die Sängerin begeisterte ihre Fans zuletzt mit einer sensationellen Performance bei der traditionellen Silvestershow am Times Square in New York City. Nur ein paar Tage nach dem Megaevent entzückt die "Let's Get Loud"-Hitmacherin nun ihre Netz-Gemeinde mit einem Bild von sich. In ihrem ersten Selfie des Jahres zeigt sich die Musikerin von ihrer sportlichen Seite und präsentiert ihren Followern ihr Sixpack.

Auf ihrem Instagram-Account teilte J.Lo das Bild von sich in ihrem Heim-Fitnessstudio. "Montagmorgen. 2021 jetzt geht's los!", schreibt sie zu ihrem Schnappschuss. Zu sehen ist die Verlobte von Alex Rodriguez (45) hier, wie sie ihre Arme an einer Seilzugmaschine trainiert. Aber sie sind nicht die einzigen Körperteile, die in Topform sind. Auch die Bauchmuskeln der gebürtigen New Yorkerin sind stahlhart und es ist kaum zu glauben, dass sie 51 Jahre alt ist. Ihre Fans sind offenbar absolut verliebt in ihr Sportfoto und haben es mittlerweile über 1,1 Millionen Mal gelikt.

Die Chartstürmerin kann aber nicht nur beim Sporteln überzeugen, wie sie im vergangenen Dezember bewies, sondern auch beim Relaxen. Damals veröffentlichte Jennifer eine lässige Aufnahme von sich, die sie in einem bequemen Jogginganzug auf der Couch entspannend zeigt.

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Januar 2021

Getty Images Jennifer Lopez bei der Silvester-Feier in NYC im Dezember 2020

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Dezember 2020

