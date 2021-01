Wieso bekommt man Jada Karabas' Partner im TV nie zu Gesicht? Seit über einem Jahr ist die Tochter von Daniela Büchner (42) mit ihrem Freund Alejandro zusammen. In ihrem Alltag auf Mallorca werden die dunkelhaarige Schönheit, ihre Mama und Geschwister regelmäßig von Kamerateams begleitet – Jadas Liebster ist in den Ausstrahlungen der Goodbye Deutschland-Folgen allerdings nie zu sehen. Jetzt verriet Jada auch den Grund für dessen Abwesenheit!

"Er war von Anfang an nicht dabei. Das ist ja auch unsere Sendung", erläuterte Jada in einem aktuellen YouTube-Clip an der Seite ihrer Mutter. Von ihr bekommt der Teenager auch prompt Zuspruch. "Wir gehen ja auch nicht zu seiner Arbeitsstelle und sagen, wir wollen jetzt hier mitarbeiten", erklärte die Witwe von Kultauswanderer Jens Büchner (✝49). Immerhin habe Jadas Partner in diesem Sinne nichts mit den Dreharbeiten der TV-Show zu tun.

Fernab der Kameras verbringen Jada und Alejandro jedoch viel Zeit zusammen. Umso härter dürfte die Turteltauben der vergangene Sommer getroffen haben: Aufgrund des Lockdowns in Spanien waren persönliche Treffen nicht mehr möglich. "Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, aber zum Glück haben wir Handys", plauderte Jada in der damaligen "Goodbye Deutschland"-Folge aus.

Daniela Büchner mit ihren Kindern im Januar 2020

Daniela Büchner, 2020

Jada Karabas, Tochter von Daniela Büchner

