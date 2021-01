Elton John (73) hat düstere Zeiten hinter sich! Als international erfolgreicher Musiker lernte er schon früh die Schattenseiten des Rampenlichts kennen. Er verfiel dem Alkohol und kämpfte jahrelang gegen seine Sucht an. Erst vor wenigen Monaten erreichte er einen wichtigen Meilenstein: Er war 30 Jahre trocken – und ist es bis heute. Doch aufgrund der aktuellen Umstände und dem damit verbundenen Social Distancing hatte er zunächst Sorge, dass er dem Alkohol erneut verfallen könnte.

Das verriet er in der ersten Folge des "Archewell Audio"-Podcasts von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39). Er sei in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Treffen der Anonymen Alkoholiker gegangen. Durch den Lockdown sei das aber persönlich nicht mehr möglich gewesen. Darum sei das Netzwerk Zoom für ihn ein echter "Lebensretter" gewesen. "Dort kann ich mich mit Freunden austauschen, die ich seit über 30 Jahren über das Programm kenne. Ich weiß wirklich nicht, was wir ohne Zoom gemacht hätten – wirklich nicht."

Als er anlässlich seines Jubiläums als trockener Alkoholiker ein paar Zeilen auf Instagram gepostet hatte, betonte er: "Wenn ich nicht den großen Schritt gewagt hätte, vor 30 Jahren um Hilfe zu bitten, wäre ich jetzt tot." Er danke allen Menschen, die ihn auf diesem Weg begleitet und unterstützt hätten.

