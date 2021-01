War das ein heimlicher Serien-Exit von Nathalie Bleicher-Woth (24)? Seit gut vier Jahren ist die Schauspielerin Teil der Reality-Soap Berlin - Tag & Nacht und mauserte sich dort schnell zum Cast-Liebling. Sie gilt als Aushängeschild des Formats und hat auch die größte Follower-Community auf Social Media. Bei ihrer Rolle Kim Terenzi ist immer was los – zuletzt war sie von Connor, dem Sohn ihres Boyfriends Mike, schwanger. Hat die gebürtige Wormserin das RTL2-Format nun etwa heimlich verlassen? Dies berichtete ein Insider gegenüber Promiflash.

Tatsächlich soll Nathalie seit einiger Zeit nicht mehr für BTN vor der Kamera stehen. Wie ein Informant aus dem näheren Umfeld der Wahlberlinerin nun im Promiflash-Interview offenbarte, sei die "Du bist schön"-Interpretin schon seit einigen Wochen nicht mehr am Set gewesen. Und tatsächlich taucht ihre Soap-Arbeit auch nicht mehr auf ihren sozialen Kanälen auf, wo sie sonst immer Clips oder Fotos von ihrem Weg zum Dreh teilte. Es sieht ganz so aus, als wäre Nathalie kein Teil des Casts von "Berlin - Tag & Nacht" mehr.

Sollte Nathalie wirklich bei der Serie aufgehört haben, wird man dies sicher auch bald im TV sehen können. Bis es so weit ist, seid ihr gefragt. Glaubt ihr, dass Nathalie nicht mehr bei BTN mitspielt? Am Ende des Artikels könnt ihr eure Meinung in der Umfrage abgeben.

