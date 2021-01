Lisa (30) schwelgt im Liebesglück! Eigentlich suchte sie im vergangenen Jahr in der Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick ihren Mr. Right. Doch leider wollte bei ihr und ihrem Match Michael nach dem Jawort der Funke nicht so richtig überspringen. Nach den Dreharbeiten war sie also verheiratet, aber Single. Doch seit Ende November ist sie wieder in festen Händen – und das überglücklich, wie dieses Pärchenbild beweist.

Seit ihrem TV-Auftritt lässt Lisa ihre Instagram-Follower an ihrem Leben teilhaben und macht regelmäßig ein Q&A. Doch in der neuesten Runde wollte ein Fan keine Frage stellen. Stattdessen bat er sie um ein Foto mit ihrem neuen Freund. Und den Wunsch erfüllte die Flugbegleiterin direkt. Sie teilte aber nicht irgendein gemeinsames Pic, sondern direkt einen süßen Schnappschuss, auf dem sie ihr Herzblatt küsst.

Ihren Partner hat die 30-Jährige also ohne die Hilfe der Experten Dr. Sandra Köhldorfer (39), Markus Ernst und Beate Quinn gefunden. Auch eine Dating-App war dafür nicht nötig. In einer anderen Fragerunde verriet die Bayerin schließlich, dass sie ihren Freund "per Zufall" über ihre Cousine kennengelernt habe.

Anzeige

@Sat.1/Christoph Assmann Lisa und Michael bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / lisa.hadeb Lisa, Kandidatin bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2020

Anzeige

Instagram / lisa.hadeb Lisa von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Glaubt ihr, dass Lisa ab sofort mehr zu ihrer Beziehung verraten wird? Bestimmt! Ne, das hält sie vermutlich privat. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de