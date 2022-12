OP: "Hochzeit auf ersten Blick"-Lisa bangt um Kinderwunsch

Kann Lisa (32) noch Mutter werden? Die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin hatte eine Zyste im Eileiter, woraufhin ihr dieser operativ entfernt wurde. Wegen Verwachsungen in ihrem Bauch ist jedoch mindestens ein weiterer Eingriff erforderlich. Zuvor hatte Lisa betont, dass sie sich deshalb Sorgen um die Verwirklichung ihres Kinderwunsches mache. Ihr Arzt hatte ihr diese zunächst genommen – doch wie sieht das nach den nun festgestellten Komplikationen aus?

In ihrer Instagram-Story erklärte die 32-Jährige, dass es an sich möglich sei, mit nur einem Eileiter schwanger zu werden: "Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der zweite Eileiter in Ordnung ist." Ob dies der Fall ist, könne erst nach der zweiten Operation gesagt werden. Sie wolle sich deshalb aber nicht allzu sehr verrückt machen: "Eine sehr, sehr tolle Freundin sagt mir immer: 'Erst schreien, wenn es wehtut.'"

Den Vater ihrer Kinder könnte Lisa schon gefunden haben. Seit Anfang des Jahres ist sie wieder vergeben und offenbar überglücklich. Im Juli sind die Wahl-Österreicherin und ihr Liebster Florian sogar schon zusammengezogen. "Den lasse ich nicht mehr los", ist sich die ehemalige Stewardess sicher.

Anzeige

Instagram / lisa.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Lisa, Dezember 2020

Anzeige

Instagram / lisa.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Lisa mit ihrem neuen Freund Florian

Anzeige

Instagram / lisa.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Bekanntheit Lisa im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de