"Hochzeit auf den ersten Blick"-Lisa hat Zyste im Eileiter!

Lisa (32) versetzt ihre Fans in Sorge! Für die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin hat dieses Jahr viele Veränderungen bereitgehalten. Nach der Scheidung von ihrem TV-Ehemann Michael (37) hat die einstige Flugbegleiterin im Mai ihre neue Beziehung öffentlich gemacht. Anschließend war es jedoch zunehmend ruhiger um sie geworden. Zwischenzeitlich berichtete sie, dass sie ziemlich unzufrieden sei – vor allem wegen ihres neuen Jobs und ihrem neuen Wohnort Kitzbühel. Jetzt plagen Lisa auch noch gesundheitliche Probleme!

In ihrer Instagram-Story erzählte die Österreich-Auswanderin: "Bei mir ist es relativ ruhig geworden, weil ziemlich viel los war, viel Arbeit." Nun habe sie aber ein paar Tage frei, weil sie ins Krankenhaus müsse. "Wie ihr euch schon denken könnt, ist es ein gynäkologischer Eingriff und zwar hat sich in meinem Eileiter eine Zyste gebildet in den vergangenen Monaten, die mittlerweile so groß geworden ist, dass sie operativ entfernt werden muss", erklärte die Brünette genauer. Mit der Zyste werde wahrscheinlich aber auch gleich der ganze linke Eileiter herausgenommen, da dieser sehr zerstört sei.

Auch wenn Lisa betonte, dass es an sich "nichts Dramatisches" sei, mache sie sich viele Gedanken. "Das ist schon, dass man sich denkt: Okay, dann hast du nur noch einen. Mein Kinderwunsch ist jetzt nicht akut, aber dennoch vorhanden und irgendwann möchte ich schon ein, zwei Kinder." Einen Hoffnungsschimmer gebe es aber noch: Laut ihrem Arzt seien die Chancen, mit einem funktionierenden Eileiter schwanger zu werden, höher als mit einem funktionierenden und einem kaputten.

Instagram / lisa.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Lisa mit ihrem neuen Freund Florian

Instagram / lisa.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Bekanntheit Lisa im September 2021

Instagram / lisa.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Lisa, Dezember 2020

