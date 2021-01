Diese Babykugel lässt sich mittlerweile wohl nicht mehr so gut verstecken! Seitdem Rebecca Mir (29) ihren Fans verraten hat, dass sie zum ersten Mal schwanger ist, lauert die Community vor allem auf Schnappschüsse ihres wachsenden Babybauches. Während die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zu Beginn ihrer Schwangerschaft die immer größer werdende Wölbung noch gut kaschierte, erfüllt sie den Usern den Wunsch mittlerweile nur zu gern. So teilte das Model jetzt erneut Fotos, die die Follower-Herzen höherschlagen lassen.

Auf ihrer Instagram-Seite postet Rebecca nun zwei Bilder, die im Rahmen eines Trainings entstanden sind. Ja, richtig gehört, die hübsche Brünette hält sich auch während ihrer Schwangerschaft fit. Dem Anlass entsprechend trägt die werdende Mama auf den Fotos ein Sportoutfit, das ihren Babybauch perfekt in Szene setzt. "Work-out geschafft", schreibt sie dazu.

Die User sind begeistert von diesem Anblick – und auch prominente Follower sind von dem Post ganz angetan und kommentieren: "Du siehst so schön aus", hält unter anderem Jana Ina Zarrella (44) fest. Und auch Let's Dance-Profitänzerin Christina Luft (30) stellt fest: "So ein schönes Motiv aber auch!"

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Januar 2021

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir zeigt ihren Babybauch

Anzeige

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Rebecca Mir, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de