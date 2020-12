Die Schwangerschaft lässt sie von innen strahlen und das ist ihr deutlich anzusehen! Erst vor wenigen Tagen überraschte Rebecca Mir (29) ihre Community mit einer zuckersüßen Nachricht: Sie und ihr Ehemann Massimo Sinató (40) werden zum ersten Mal Eltern! Seitdem hält die Beauty ihre Fans mit kleinen, aber feinen Einblicken in ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden – so wie jetzt wieder: Rebecca teilte vor wenigen Tagen ein paar coole Pics aus der Natur, auf denen sie ihren Babybauch präsentiert!

Sowohl auf ihrer Instagram-Seite als auch in ihrer Story beglückte die 29-Jährige ihre Community vor wenigen Tagen mit brandaktuellen Bildern ihres Babybauchs. Auf den Bildern setzt sie ihre Schwangerschaftsrundungen vor einer malerischen Landschaft in einem engen beigefarbenen Strickkleid in Szene – und strahlt dabei überglücklich in die Kamera. Dass sich Rebecca total auf ihren Nachwuchs freut, ist kaum zu übersehen!

Aber auch der werdende Papa Massimo kann sein baldiges Vaterglück kaum noch abwarten. "Es gibt nichts Schöneres auf der Welt. Es ist große Vorfreude", hatte er erst vor Kurzem in der TV-Show Pretty in Plüsch gegenüber Moderatorin Michelle Hunziker (43) verraten.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir im Dezember 2020

Instagram / massimo__sinato Rebecca Mir und Massimo Sinató im September 2020

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir mit ihrem Hund Macchia

