Das Jahr 2021 beginnt für Pietro Lombardi (28) positiv – aber leider im negativen Sinne! Eigentlich fiebert der einstige Deutschland sucht den Superstar-Juror gerade seiner neuen Single entgegen. Am 15. Januar erscheint sein Track "Warum". Doch diesen Release wird der Musiker nun in heimischer Quarantäne feiern müssen. Denn Pietro hat sich mit Corona infiziert, wie er soeben im Netz bestätigte!

"Ich wurde leider positiv getestet. Auf jeden Fall heißt das jetzt für mich, dass ich Corona habe und jetzt erst mal zu Hause bleiben muss", berichtete Pietro gerade erst in seiner Instagram-Story. Heute Morgen habe er nach dem Aufstehen ein "unwohles Körpergefühl gespürt" und sich daraufhin entschieden, sich einem Test zu unterziehen. Sein Bauchgefühl sollte ihm leider recht geben.

Für den Papa vom kleinen Alessio (5) fängt jetzt also die Quarantäne-Zeit an, in die er seine zahlreichen Social-Media-Follower auch mitnehmen will, um sie weiter zu informieren. Gerade gehe es ihm – den Umständen entsprechend – aber noch gut: "Aktuell habe ich ein bisschen Knochenschmerzen, aber ansonsten geht es mir ganz gut, sage ich ehrlich", versicherte Pie.

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2018

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Ex-DSDS-Juror Pietro Lombardi beim Recall-Finale im Februar 2020

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de