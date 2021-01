Seit gestern Abend kommen die DSDS-Fans endlich wieder auf ihre Kosten – und das in diesem Jahr mit einer fast komplett neuen Jury! Während Dieter Bohlen (66) selbst auch in der aktuellen Staffel nicht fehlen darf, holte er sich diesmal noch Maite Kelly (41), Michael Wendler (48) und Mike Singer (20) mit ins Boot. Zwar sorgte in der Auftaktfolge wohl vor allem der Wendler für Aufmerksamkeit, jedoch war auch Mikes DSDS-Debüt Thema in den sozialen Medien. Wie kam das Jury-Küken bei den Zuschauern an?

Das Meinungsbild der Twitter-User könnten wohl kaum unterschiedlicher ausfallen. Während die einen den ersten Auftritt des Sängers feierten, waren andere doch eher skeptisch. "Ich glaube, Mike ist mein Lieblingsjuror dieses Jahr. Hätte ich echt nicht gedacht" und "Mike Singer hat irgendwie einen Welpenbonus", lautete das positive Feedback der Fans. Andere verglichen den Musiker hingegen mit Vorgänger Pietro Lombardi (28). "Mike Singer, what the f*ck. Lombardi Stunt-Double?", hielt ein Nutzer fest.

Dass Mike an Kandidatin Ilaria Di Nieri gleich zu Beginn der neuen Staffel seine goldene CD vergab, kam bei dem einen oder anderen ebenfalls nicht sonderlich gut an. "Na ja, man kann auch übertreiben. Direkt in der ersten Folge die goldene CD zücken. Ich glaube, bei Mike Singer haben die Hormone verrückt gespielt", schrieb ein Zuschauer. Wie hat euch Mikes Jury-Debüt gefallen? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

Anzeige

Instagram / mikesinger Mike Singer und Dieter Bohlen

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Ilaria Di Nieri beim Casting von DSDS 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de