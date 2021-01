Mike Singer (20) vergibt schon in der ersten DSDS-Folge sein goldenes Ticket! Am Dienstagabend lief die Auftaktepisode der neuen Staffel. Vor der ursprünglichen Jury, bestehend aus Dieter Bohlen (66), Maite Kelly (41), Mike und Michael Wendler (48), mussten sich die ersten Kandidaten behaupten. Darunter auch Ilaria Di Nieri. Die Friseurin performte den Lady Gaga (34)-Song "Shallow" – und haute die Coaches damit förmlich vom Hocker!

Die gerade einmal 1,53-Meter-große Italienerin zeigte sich vor ihrem Auftritt auf dem Casting-Schiff noch recht aufgeregt – doch sobald sie die ersten Töne angestimmt hatte, war die Nervosität verflogen: Mit ihrer tiefen Stimme schmetterte sie den "A Star Is Born"-Hit nur so dahin. Poptitan Dieter war anschließend ganz begeistert: "Alter Schwede. Die beste Friseurin, die ich je gehört habe in meinem Leben! Man ist fassungslos, dass so eine Stimme aus dir herauskommt!"

Doch ihren größten Fan fand Ilaria wohl in Mädchenschwarm Mike: Der "Karma"-Interpret griff nach der Darbietung unter den Tisch – und zückte seine goldene CD! Damit überspringt die 24-Jährige automatisch die erste Recall-Runde. "Ich liebe diese Nummer so sehr und du hast sie fast schon besser als Lady Gaga gesungen!", schwärmte Mike anschließend und brachte Ilaria damit zum Weinen.

Anzeige

TVNOW/Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, Maite Kelly, Mike Singer und Michael Wendler, DSDS-Juroren

Anzeige

Instagram / ila_dnr Ilaria Di Nieri, Sängerin

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Ilaria Di Nieri beim Casting von DSDS 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de