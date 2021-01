Jade Übach (26) hat genug von Oliver Pochers (42) Sticheleien! Seit mehreren Monaten nimmt der Komiker in seinem Web-Format, der sogenannten "Bildschirmkontrolle", vor allem Influencer aufs Korn. Auch an der ehemaligen Der Bachelor-Teilnehmerin ließ er kein gutes Haar und bezeichnete sie unter anderem als "Bummbsbirne". Andere Social-Media-Stars traf Olis Kritik jedoch noch härter – und vor allem häufiger. Gerda Lewis (28) brach deswegen sogar in Tränen aus. Jetzt stellt Jade klar: Oli geht mit seinen Scherzen zu weit!

In ihrer Instagram-Story erzählt Jade: "Wir müssen mal darüber nachdenken: Was ist Comedy und was ist keine Comedy. Ich fand die Videos vom Pocher am Anfang lustig, ich habe gelacht. Da waren sie aber auch noch in einem anderen Maß." Mittlerweile sei jedoch ein Ausmaß erreicht, das einfach nicht mehr schön sei. Man merke einfach zu stark, welche Person der 42-Jährige leiden könne und welche nicht. "Ich finde, anstatt die Menschen, die man nicht mag, fertigzumachen, sollte man eher die Menschen, die man mag, für seine Clips verwenden", schlägt die Kölnerin vor.

Jade betont aber auch, dass sie sich nicht komplett gegen Oli stellen wolle. Immerhin habe er ihrer Meinung nach in vielen Dingen auch recht. "Ich finde einfach nur, er sollte die Gabe, die er hat, anders verwenden", erklärt die 26-Jährige.

Instagram / jadebritani Jade Übach, Realitystar

Lenthe, Andre / ActionPress Oliver Pocher im September 2020

Instagram / jadebritani Jade Übach im Dezember 2020 in Dubai

