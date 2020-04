Oliver Pocher (42) kann es nicht lassen! Bereits seit Wochen teilt der Comedian im Netz gegen Web-Stars aus. Unter anderem bekamen bereits Senna (40), Jennifer Frankhauser (27) und das Influencer-Paar Sarah (28) und Dominic Harrison (28) ihr Fett weg. Neben ihres Verhaltens während der aktuellen Gesundheitslage geht ihm auch ihre ständige Werbung auf den Social-Media-Kanälen gegen den Strich. Und jetzt sind Oli sogar sämtliche Bachelor- und Bachelorette-Bekanntheiten auf einen Schlag zum Opfer gefallen!

Evanthia Benetatous (27) Web-Content treibt den Ehemann von Amira Pocher (27) dabei besonders zur Weißglut. Trotz ihrer Virusinfektion hatte sie Jade Übach (26) nach ihrem Big Brother-Exit abgeholt. Auch ihr Unverständnis, beim Arzt wegen Schmerzen im Arm nicht angenommen worden zu sein, bringt den Blondschopf auf die Palme. Aber auch an Jade selbst und an Carina Spack lässt Oli kein gutes Haar: "Carina Spack – die sieht mit 22 Jahren aus, als wenn sie einen Autounfall hatte und Airbag im Gesicht hängen geblieben wäre", so der 42-Jährige in seiner Instagram-Story. Jade hingegen bezeichnet er als "Bummsbirne".

Andrej Mangold (33) und Gerda Lewis (27) kommen auch nicht besser weg bei Oli. Der ehemalige Rosenkavalier warb im Netz für Waterdrops – Olis Reaktion? "Ich wollte mal sehen, wie viel die Dinger kosten, die gibt es ja schon für 35 Euro hinterher geschmissen", so der Comedian mit seinem typischen trockenen Humor. Auch Gerda legt Olis Meinung nach aktuell auf die falschen Dinge wert. Mit einem Beautyfilter auf dem Gesicht sprach die Ex-Bachelorette in einem Video über ihre Sorgen in der aktuellen Situation. "Deswegen hat sie auch so einen Filter benutzt. Denn wenn man sich Gedanken macht, braucht man einen Filter. Sonst funktionieren die Gedankengänge nicht", stichelt der dreifache Vater.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-TV-Gesicht

Instagram / carina_spack Carina Spack im Januar 2020

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im März 2020



