Das Ersatz-Dschungelcamp füllt sich langsam aber sicher! Schon kommende Woche Freitag heißt es endlich wieder "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Zwar reisen die Promis wegen der Pandemie nicht nach Australien, in den RTL-Studios werden sie jedoch trotzdem vor harte Proben gestellt. Nun sollen zwei weitere Kandidaten bekannt sein – und die kennt man natürlich bereits aus einigen pikanten TV-Formaten...

Wie Bild jetzt berichtet, sollen Christina Dimitriou, bekannt aus Temptation Island, Ex On The Beach und #CoupleChallenge sowie Lars Tönsfeuerborn (30), Finalist der ersten Prince Charming-Staffel, ebenfalls mit von der Partie sein. Die beiden Influencer dürften dabei besonders mit ihrem Temperament auf sich aufmerksam machen – schließlich hält besonders Christina mit ihrer Meinung nur selten hinterm Berg. Auch Lars hätte nach der Trennung von Traumprinz Nicolas Puschmann (29) eine Menge zu erzählen.

Vor Christina und Lars enthüllte die Zeitung zuletzt bereits einige Teilnehmer: Ex-Bachelor Oliver Sanne (34), Mike Heiter (28) und Djamila Rowe (53) kämpfen Berichten zufolge ebenfalls um die Dschungelkrone. Auch Zoe Saip, ihrerseits Germany's next Topmodel-Alumni, soll mit am Lagerfeuer sitzen.

Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn, Kandidat bei "Prince Charming"

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou im Oktober 2020

Getty Images Robert McCarron aka Dr. Bob mit Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, 2015

