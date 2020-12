Der Dschungelcamp-Countdown läuft! Am 15. Januar geht die Trash-Show in eine neue Runde – in diesem Jahr unter ganz neuen Voraussetzungen: Wegen der aktuellen Gesundheitslage müssen die Macher improvisieren. Das TV-Spektakel findet in Köln statt und ist eher eine Art Tauglichkeitsprüfung für das Abenteuer in Down Under 2022. Dem Gewinner winken obendrein 50.000 Euro. Aber wer geht eigentlich ins Rennen und hat damit Chancen auf das Preisgeld?

Insgesamt sollen zehn deutsche Promis antreten und Bild will aus dem Buschfunk schon erfahren haben, wer die ersten drei Kandidaten sind. Angeblich ist ist die ehemalige Adam sucht Eva - Promis im Paradies-Teilnehmerin Djamila Rowe (53) dabei. Auch Ex-Bachelor Oliver Sanne (34) soll um den Einzug in den Dschungel 2022 kämpfen – genau wie Love Island-Hottie Mike Heiter (28), dessen Ex-Freundin Elena Miras (28) erst im vergangenen Jahr Teil des Casts war. Auf Anfrage wollte der Sender RTL diese Spekulationen allerdings nicht bestätigen.

Schon zuvor hatte die Gerüchteküche gewaltig gebrodelt. Damals galt unter anderem auch "Love Island"-Sprücheklopfer Henrik Stoltenberg als heißer Anwärter für einen Platz in der Show. Wie Bild berichtet, hat er das Angebot aber abgelehnt. Angeblich wolle er stattdessen lieber bei Promis unter Palmen mitmachen.

TV NOW/ Melanie Reisert Oliver Sanne, Bachelor von 2015

Mike Heiter TV-Gesicht Mike Heiter

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Bekanntheit



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de