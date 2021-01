Bei diesem Foto muss man genauer hinsehen: Handelt es sich hier etwa um einen Babybauch? Oder was will Cardi B (28) mit einem aktuellen Beitrag im Netz zeigen? Die Fans der Rapperin sind jedenfalls ziemlich verwirrt und beginnen, unter dem Posting wild zu spekulieren – sogar von einer erneuten Schwangerschaft ist bereits die Rede. Doch was ist denn nun wirklich auf Cardis Schnappschuss abgelichtet?

Die Momentaufnahme auf Instagram zeigt eine große Kugel, die offenbar zu Cardis Luxuskörper gehört. Festgehalten wird die zunächst undefinierbare Rundung von einer Hand – höchstwahrscheinlich die von Offset (29), ihrem Partner und Baby-Daddy von Töchterchen Kulture (2). Cardi selbst kommentiert die mysteriöse Momentaufnahme mit "Ich kann's kaum erwarten, nach Hause zu kommen" – und macht ihre Community stutzig. "Ist das ein Babybauch auf dem Bild?", will ein User wissen.

Verkündet Cardi hier tatsächlich eine erneute Schwangerschaft – und hat sie ihren Bauch bisher gekonnt versteckt? Nein, es handelt sich nicht um Nachwuchs-News: Was hier so plakativ in Szene gesetzt wird, ist tatsächlich Cardis Pobacke! "Schade, ich dachte, das Foto stammt aus einem Schwangerschafts-Shooting", schreibt ein Fan und scheint etwas enttäuscht zu sein.

Getty Images Cardi B und Offset im Januar 2020

Offset und Cardi B, Januar 2021

Cardi B, Rapperin

