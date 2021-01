Dieser Neujahrs-Post hat es gleich in doppelter Hinsicht in sich! Janni Kusmagk (30) mag ihren Körper sehr. Das stellt die zweifache Mutter immer wieder mit freizügigen Pics unter Beweis. Nun hat die Frau von Peer Kusmagk (45) eine ganz besondere Überraschung für ihre Fans: Sie präsentiert eine lange Liste mit ihren Vorsätzen fürs neue Jahr – nicht ohne dabei auch ihren Hammerbody zur Schau zu stellen!

"Mehr Regen auf der Haut spüren, mehr barfuß laufen, mehr tanzen und mehr Musik in meinem Leben, noch mehr Brote backen", lauten nur einige der zahlreichen Dinge, die die Profi-Surferin sich für 2021 vorgenommen hat. In Sachen Kleidung bevorzugt Janni hingegen eher weniger. Denn auf den beigefügten Instagram-Fotos präsentiert sie sich lediglich in einem knappen Body – inklusive Blick auf ihren nackten Po und ihre Brustwarzen, die sich deutlich durch den grünen Stoff drücken.

Der Anblick scheint ganz nach dem Geschmack ihrer Follower zu sein. Die versahen den Post der 30-Jährigen bis jetzt bereits mit zahlreichen Likes und Komplimenten. "Ein Träumchen, dein Anblick! Du bist eine starke, unabhängige, hübsche Mutti. Mach weiter wie gehabt", lobte beispielsweise ein User die blondhaarige Beauty. Na, das lässt Janni sich bestimmt nicht zweimal sagen, schließlich lautet ein weiterer Vorsatz von ihr: "Meinen Körper lieben, wie er ist."

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit ihren Kindern, Januar 2021

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk, Januar 2021

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de