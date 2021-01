Heidi Klum (47) ist megastolz auf ihre Älteste! Im Dezember 2020 hatte das Supermodel seine Fans zum Staunen gebracht: Gemeinsam mit ihrer Tochter Leni (16) zierte die Blondine das Cover der Vogue – und zeigte dabei auch erstmals, wie hübsch ihr Nachwuchs ist. Seitdem klettert die Teenagerin offenbar die Karriereleiter hoch: Leni hat schon den nächsten großen Modeljob an Land gezogen!

Via Instagram teilte die Germany's next Topmodel-Moderatorin am Donnerstag ein neues Video. Der Clip zeigt ihr Töchterchen bei einem coolen Fotoshooting – ganz sexy posiert Leni mit rotem Lippenstift für den Fotografen. Um was für einen Job es sich handelt, verriet Heidi bisher zwar nicht, zeigte aber, wie stolz sie ist: "Neues Jahr, neues Fotoshooting. Ich freue mich so für Leni. Nachdem sie mir so oft im Studio zugeschaut hat... Heute durfte ich ihr zusehen!"

In dem Interview zu ihrem allerersten Zeitschriftencover hatte Leni auch aus dem Nähkästchen geplaudert. Die 16-Jährige enthüllte, sie habe schon immer in die Fußstapfen ihrer Mutter treten wollen: "Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich es selbst als Model versuchen würde. Das erste Angebot kam, als ich erst zwölf oder dreizehn Jahre alt war!"

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den People's Choice Awards in L.A. im Januar 2014

Anzeige

Instagram / heidiklum Erna Klum, Heidi Klum und ihre Tochter Leni im Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de