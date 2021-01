Können es Patrick Müller (32) und Joy Lee Juana Abiola-Müller (29) einfach nicht lassen? Die Unter uns-Stars werden in ein paar Wochen zum dritten Mal Eltern. So können sich die zwei Kinder Loki und Lovis bald über einen kleinen Bruder, der den Namen Javis Benten tragen soll, freuen. Doch nicht nur dieses Ereignis wird die immer größer werdende Familie in diesem Jahr feiern können. So sind die Schauspieler im kommenden Juli bereits seit zehn Jahren verheiratet! Doch können sich Joy und Patrick vorstellen, ihre langjährige Ehe mit einem vierten Kind zu krönen?

In einer Q&A-Runde auf Instagram stellte sich die schwangere Ex-Seriendarstellerin den neugierigen Fragen ihrer Follower. Dabei wollte einer wissen, ob sich die Berlinerin nach der Geburt noch ein weiteres Kind wünsche. "Mal sehen. Eigentlich finde ich drei gut", antwortete Joy ehrlich. Doch ganz ausschließen könne sie es nicht, dass ihre Familie noch weiter wachse. "Sag niemals nie", machte sie ihren Fans Hoffnung auf Baby Nummer vier.

Den genauen Geburtstermin seines Sohnes möchte das Paar allerdings nicht verraten. Der Grund für ihr Schweigen? Joy möchte vermeiden, dass sie am errechneten Tag zugespamt werde. Allerdings gab sie zumindest den groben Zeitraum an: So soll es Ende Januar soweit sein.

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Die "Unter Uns"-Stars Patrick Müller und Joy Lee Juana Abiola-Müller

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / actpm Joy Lee Juana Abiola-Müller und Patrick Müller, "Unter uns"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de