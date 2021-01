Wann kommt eigentlich Baby Nummer drei? Im September vergangenen Jahres überraschten die Schauspieler Joy Lee Juana Abiola-Müller (29) und Patrick Müller (32) ihre Fans mit einer frohen Botschaft. Das Paar, das sich vor vielen Jahren bei den Dreharbeiten zu Unter uns kennengelernt hat, erwartet wieder Nachwuchs. Und das lange Warten auf den Familienzuwachs hat auch schon bald ein Ende: In wenigen Wochen können die zwei ihren Sohn im Arm halten. Doch wann ist eigentlich der errechnete Geburtstermin?

Das wollten einige Fans jetzt in einer Fragerunde auf Instagram von Joy wissen. Allerdings musste der Lockenkopf seine Follower diesbezüglich enttäuschen, denn das genaue Datum möchte Joy lieber für sich behalten. "So ganz genau sage ich das nicht, weil ich dann einfach schon weiß, dass ich am Stichtag zugespamt werde. So von wegen 'Und, und?', aber es ist Ende Januar, das muss reichen", meinte die 29-Jährige und stellte damit klar: Noch diesen Monat könnte der große Tag anstehen.

Trotz kleinerer Nebenwirkungen wie starker Übelkeit, geht es der überzeugten Veganerin in ihrer Schwangerschaft gut. "Das erste Mal habe ich echt das Gefühl, dieses Strahlen zu haben, was immer alle behaupten, an einem zu sehen, wenn man ein Baby im Bauch hat", schwärmte sie im November und teilte dazu ein Bild von ihrem nackten und bereits ziemlich runden Babybauch.

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Joy Abiola-Müller im November 2020

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Patrick und Joy Müller

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de