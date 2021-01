Aurelio Savina (42) und seine Lala harmonieren auch stimmlich super! Im vergangenen Juni hatte der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat seine Freundin erstmals seiner Community vorgestellt. Seitdem wirken er und die Brünette unzertrennlich und zeigen sich immer wieder schwer verliebt zusammen im Netz. Die Turteltauben hegen aber nicht nur dieselben intensiven Gefühle füreinander – sie teilen offenbar auch ihre große Leidenschaft zum Singen!

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Aurelio einen Clip auf Instagram, in dem er und seine Liebste sich von ihrer gefühlvollen Seite zeigen: Gemeinsam sitzen sie in ihrem Wohnzimmer vor der Kamera und geben Lady Gaga und Bradley Coopers Hit "Shallow" zum Besten. Das Duett kommentiert der Reality-TV-Star mit einer Lebensweisheit: "Nur, wenn der eigene Geist das Oberflächliche und das Verborgene versteht, kann er über seine eigene Begrenztheit hinausgelangen und jene Glückseligkeit entdecken, die weder zu dieser Zeit passt noch an sie gebunden ist...!"

Von dem musikalischen Beitrag des 42-Jährigen sind dessen Fans vollauf begeistert. Sie liken das Video nicht nur zahlreich, sondern kommentieren es auch fleißig: "Wow, Auri, tolle Stimme!", schwärmt einer seiner Follower beispielsweise und auch ein anderer schreibt: "Gar nicht mal so übel!"

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina und seine Freundin Lala

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina mit seiner Freundin Lala, 2020

Instagram / _theycallme_lala_ Aurelio Savina und Lala im Dezember 2020

