Fieser Hinterhalt bei #CoupleChallenge! Eigentlich schien sich Davide Tolone (21) als einer der wenigen mit den Camp-Insassinnen Anna Orlova und Tatiana Corrado Rahimkhan gut zu verstehen. Seine Freundin Siria Campanozzi (21) war den beiden gegenüber von Anfang an misstrauisch – was sich im Nachhinein als berechtigt herausstellte. Eigentlich hatten die beiden Duos ausgemacht, sich nicht gegenseitig auf die Abschussliste zu setzen. Doch bei der Nominierung kam alles anders – die Radiomoderatorin und ihre Begleitung fielen dem Temptation Island-Paar in den Rücken.

Obwohl die beiden Mädels dem italienischen Pärchen vorab versichert hatten, dass sie sie nicht nominieren würden, brannten sie plötzlich doch ein X unter das Bild von Davide und Siria. Die zwei 21-Jährigen fühlten sich deswegen ziemlich hintergangen. "Ich war sehr sauer und enttäuscht. Davide und ich haben ein paar Minuten vor der Nominierung die Absicherung bekommen, dass wir nicht nominiert werden. Das war leider nur eine große Lüge, damit sie von uns keine Stimme bekommen", erinnert sich Siria im Gespräch mit Promiflash an diese Situation zurück.

Nach dem Showdown an der Feuerstelle rasteten Siria und Davide richtig aus. "Nach der Nominierung war ich sehr aufgelöst, jedoch muss ich sagen, dass die Wortwahl, die ich getroffen habe, nicht richtig war. Habe mich auch direkt im Anschluss bei der betroffenen Person entschuldigt", berichtet Siria weiter.

