Wincent Weiss (27) spricht offen und ehrlich über seine mentale Gesundheit. Eigentlich kennen die Fans den deutschen Musiker stets gut gelaunt und voller Energie auf den großen Bühnen dieses Landes: Mit Hits wie "Feuerwerk", "An Wunder" oder auch "Kaum Erwarten" heizte er dem Publikum schon bei zahlreichen Konzerten ein. Doch hinter der Fassade sah es in der Vergangenheit ganz anders aus: Wincent litt an Depressionen.

Zu Beginn des Jahres 2019 habe Wincent "depressive Züge" an sich erkannt und sich daraufhin professionelle Hilfe gesucht, wie er gegenüber der Nachrichtenagentur dpa berichtete. "Ich habe die Leichtigkeit im Leben verloren und konnte mich nicht mehr über Dinge freuen", erinnert er sich an diese schwere Phase in seinem Leben und erklärte, dass er durch seine steile Musikkarriere in den vergangenen Jahren einer "enormen Reizüberflutung" ausgesetzt war. Er habe seine Freizeit nicht mehr genießen können, sondern habe stattdessen nur an den nächsten Termin und neue Projekte gedacht.

Die aktuelle Gesundheitslage habe Wincents sonst so viel beschäftigtes Musiker-Dasein in den vergangenen Monaten zum Stillstand gebracht – und das habe ihm geholfen. "Hätte ich das Jahr noch mal so durchgezogen, wäre ich jetzt an einem ganz anderen Punkt", vermutete der "Hier mit dir"-Interpret.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss in Bern im Dezember 2017

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss in Köln im August 2016

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss im Januar 2021



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de