Cardi B (28) hat es wieder getan! Die Rapperin ist nicht nur für ihre Songs, sondern auch für ihre heißen Kurven bekannt. Ihren Luxus-Body präsentiert die Ehefrau von Offset (29) des Öfteren auf Social Media. So begeisterte sie ihre Fans erst kürzlich mit einem sexy Bikinibild. Jetzt bewies die Künstlerin erneut, dass sich ihre Bauchmuskeln wirklich sehen lassen können. Auf dem Schnappschuss trägt Cardi allerdings ein sehr extravagantes Outfit!

Die Hitmacherin teilte das Foto, auf dem sie in einem freizügigen Lederensemble posiert, auf Instagram. In einem String mit pinken Lederriemen, der in einen braunen Leder-BH im Neckholderstil übergeht, setzt sie ihre durchtrainierte Körpermitte optimal in Szene. Dazu kombinierte die Grammy-Gewinnerin eine Cargohose mit halb offenem Schlitz und goldenen Schnallen. Bei ihren Accessoires entschied sich die Mutter einer Tochter für Designer-Must-Haves und rundete den Look mit pinken Stiefeletten und einer Handtasche von namhaften Marken ab. Das Gesamtoutfit betitelt Cardi als "Bardi" und spielt damit auf ihren eigenen Namen an.

Doch wie kommt der mutige Look der 28-Jährigen bei ihren Followern an? "Du siehst von Kopf bis Fuß wunderschön aus", schreibt ihre Kollegin, Sängerin Jessenia. Auch die anderen User scheinen dieser Meinung zu sein und kommentieren Cardis Post mit jeder Menge Flammen-Emojis.

Getty Images Offset und Cardi B im Januar 2020

Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin

Instagram / iamcardib Cardi B im Dezember 2020

